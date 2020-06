“Rotte letterarie” riparte il viaggio nella storia e nel teatro

Riprendere il largo per tornare a solcare le «Rotte letterarie». Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, riparte la rassegna culturale «Rotte letterarie, autori ed eroi nello Ionio» ideata dal Comune di Taranto con le associazioni del territorio ionico.

La rassegna, rientra nel progetto «Polysemi – Park of Literary travels in Greece and Magna Graecia» finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma «Interreg Grecia-Italia» e che vede il Comune partner di progetto insieme al Dipartimento di lettere dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al Dipartimento di Informatica della Ionian University di Corfù, al Ministero greco della Cultura e dello Sport e alla Regione delle Isole Ionie. Il primo appuntamento, dopo il lockdown, è organizzato da «Museion» ed è in programma per il 21 giugno alle 18:00 nella Lega Navale di Taranto con «La musica antica fra leggenda e storia – Da Arione di Metimna a Nicocle di Taranto»: i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire due fra i più grandi cantautori dell’antichità, il primo avvolto fra mito e leggenda mentre il secondo è figlio di Taranto.

Per il 23 giugno invece è in calendario «Il viaggio di Adria» la lectio che Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, avrebbe dovuto tenere lo scorso 5 marzo, poi rinviato a causa dell’emergenza.

L’intervento di Tozzi prenderà il via alle 21 nella Villa Peripato: un viaggio che «salpa» dalle origini comuni delle terre del Mediterraneo orientale per «approdare» alla crescita del turismo sostenibile nell’Adriatico meridionale e nello Ionio. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione Melucci, sarà proiettato in differita dal 26 al 28 giugno nel sito archeologico della Necropoli di via Marche. In quei giorni inoltre, nel sito di via Marche e in tutti gli altri gestiti da «Taranto Sotterranea» saranno programmate, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici, visite gratuite nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e di quelle stabilite per il contrasto al Covid-19.

Il 3 luglio, ancora, alle 19 nel Cappellone di San Cataldo andrà in scena «Cataldus, il viaggio di un Santo migratore», un lavoro preparato da «Ethra Archeologia e Turismo» che racconta la storia del viaggio del Santo Patrono di Taranto, Cataldo, a partire da una disamina degli scritti agiografici antichi analizzati degli studiosi di Ethra.

Una settimana dopo, il 10 luglio alle 19 nel «MuDi», il Museo Diocesano di Arte Sacra di Taranto, ancora gli studiosi di Ehtra porteranno in scena «Grand Music Tour: note di viaggio tra Taranto e il mondo»: una rievocazione del paesaggio dimenticato di quella Taranto ormai scomparsa. Una terra lontana che riemerge dal diario di viaggio di Louis Ducros e dai suoi dipinti ad acquerello realizzati nel 1778 nel corso, appunto, di un Grand Tour che condusse l’acquerellista e i suoi compagni di avventura alla scoperta delle antiche rovine di Roma, della Magna Grecia e della Sicilia.

E anche nel mese di settembre proseguiranno gli appuntamenti: sabato 12 e domenica 13 settembre alle 20 nel castello Aragonese andrà in scena la rappresentazione «La vera storia del Generale Dumas» curata dal Teatro Crest.

A settembre, inoltre nel Castello sarà allestita una mostra artistico-documentaria sulla vita del generale Dumas curata dalla Fondazione Amici del Castello Aragonese. La rassegna, infine, chiuderà i battenti «Il ratto di Persefone…Tra mito e realtà”, lo spettacolo musicale, curata da «Museion» e liberamente ispirato all’opera lirica «Proserpine» di Giovanni Paisiello, rappresentata nel 1803 a Parigi e per la prima volta assoluta in scena a Taranto. Tutti gli eventi della Rassegna saranno trasmessi in diretta streaming o pubblicati in differita sulla pagina facebook ufficiale «Polysemi» e sulle pagine degli organizzatori.

