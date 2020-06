Premi “Industria Felix”, il plauso dell’amministrazione Melucci

«Il premio “Industria Felix”, riconoscimento di rilevanza nazionale – commenta il sindaco Rinaldo Melucci -, è stato assegnato ad alcune eccellenze produttive che operano nella nostra città e nella nostra provincia.

Non possiamo che esprimere il nostro plauso, perché questo riconoscimento premia i bilanci virtuosi, la determinazione degli imprenditori, la capacità di innovare delle aziende, caratteristiche che per noi definiscono il profilo del sistema produttivo che riteniamo ideale.

A Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano Società Cooperativa Agricola, In & Out, Kratos, Lavinia, Progeva, Varvaglione Vigne & Vini e Zanzar, quindi, auguriamo che questo riconoscimento serva a progredire ulteriormente, convinti che ogni passo in avanti della sana imprenditoria sia un passo in avanti dell’intero territorio».