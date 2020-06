Grande piano strade e marciapiedi, partono altri tre lotti

È in fase di aggiudicazione un altro importante appalto che rientra nel grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci. Entro quest’estate, infatti, partiranno i lavori dei tre lotti relativi alla riqualificazione di sedi stradali ad alto flusso veicolare nel Comune di Taranto, per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro che provengono dalle compensazioni ambientali ENI.

Per il primo lotto, che comprende via Principe Amedeo, via Alto Adige, viale Unicef e corso Italia, è previsto un investimento di 744.505,30 euro, mentre per il secondo lotto, costituito da via Scoglio del Tonno, corso Umberto I, viale Unità d’Italia e via San Domenico, si tratta di un investimento pari a 733.587,21 euro. Chiude il terzo lotto (via Anfiteatro, via Vizzarro, via Mediterraneo e via del Lavoro) con lavori per 744.052,56 euro.

Intanto sono ancora in corso i primi tre lotti del grande piano strade e marciapiedi avviati a dicembre scorso: i cantieri aperti sono quelli di via Umbria, via Roma e via Cacace. I cantieri che partiranno questa estate, quindi, si aggiungeranno a questi e a tutti quelli già realizzati elencati di seguito:

via Minniti (strada)

via Lazio (strada)

via Andronico (marciapiede)

via Giovan Giovine (marciapiede)

via Veneto (strada e marciapiede)

via Fratelli Mellone (marciapiede)

via Polesine (marciapiede)

traversa via Polesine (strada e marciapiede)

via IV Novembre (strada)

via Bruno Buozzi (strada)

via Togliatti (strada)

via De Gasperi (marciapiede)

giardini Maria Domenica Mazzarello (ripavimentazione)

corso Vittorio Emanuele II (strada)

via Garibaldi (strada e marciapiede)

via Umberto I (strada e marciapiede)

via Adua (strada e marciapiede)

via Canova (strada)

via Balene (strada)

via Lurago (strada)

via Convolvoli (strada)

via Camporesi (strada e marciapiede)

via Gadda (strada)

via Bembo (strada)

via Vittorio Colonna (strada)

via Vasari (strada)

via Romero (strada)

via Nievo (strada)

via Dentice (strada)

via Pesce Squadro (strada)

