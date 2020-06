“Casa Paisiello”, pronto il progetto esecutivo

La direzione Urbanistica del Comune di Taranto ha acquisito il progetto esecutivo di “Casa Paisiello”. Nei prossimi giorni si procederà a bandire la gara d’appalto per avviare i lavori entro settembre, sulla scorta di un finanziamento Comune/Regione Puglia.

«Il Comune di Taranto – fa sapere l’assessore Augusto Ressa – ha portato avanti a tempo di record tutte le procedure propedeutiche alla concreta realizzazione dell’opera che, nella visione della città dell’amministrazione Melucci, raggiungerà due obbiettivi: conferire il dovuto tributo di riconoscenza a un nostro illustre cittadino, genio della musica del settecento celebrato in tutto il mondo, simbolo dei giovani talenti tarantini, che dovranno essere sostenuti d’ora in poi perché possano sviluppare in loco la propria creatività, e introdurre un ulteriore importante tassello nel processo di rigenerazione dell’Isola Madre, con la creazione di uno straordinario attrattore culturale atteso da anni dalla comunità tarantina».