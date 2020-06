“Spiagge sicure – Estate 2020”, finanziamento iniziative Comuni

Sono stati approvati oggi dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino, dopo il favorevole esame da parte del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica riunito in sede tecnica, i progetti presentati dai Comuni di Ginosa, Manduria, Leporano e Pulsano al fine di accedere al finanziamento “Spiagge sicure – Estate 2020”.

Il contributo, ammontante a 32.000 euro per ciascuno dei centocinquanta Comuni individuati nella graduatoria stilata dal Ministero dell’Interno, scaturisce da una quota delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana (istituito dall’art. 35 quater del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018), destinate per il 2020 ai comuni litoranei per consentire, nella stagione estiva, l’assunzione di iniziative di prevenzione e contrasto dell’illegalita e, in particolare quest’anno, il rafforzamento delle misure di contrasto per il rischio da Covid 19.

I Comuni beneficiari potranno indirizzare le risorse all’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale, alla retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario di detto personale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative.

A garanzia degli impegni assunti con il progetto i Sindaci interessati stipuleranno con il Prefetto uno specifico protocollo d’intesa che prevederà anche il monitoraggio periodico dell’attività svolta oltre ad un resoconto finale ed il rendiconto economico finanziario della gestione.

