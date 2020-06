La Scena dei Ragazzi online: oltre 5mila visualizzazioni in un mese

È terminato il progetto speciale “Puglia Showcase Kids/La scena dei ragazzi Online” dedicato alle scuole dall’infanzia alla primaria attraverso il canale Youtube del Teatro Pubblico Pugliese. Un vero e proprio progetto di educazione teatrale innovativo finalizzato soprattutto alla fruizione del pubblico dei più piccoli e delle scuole, ideato e realizzato dall’Ufficio Teatro Ragazzi del Tpp nell’ottica di fornire un supporto per arricchire e ampliare i contenuti della didattica a distanza.

E così per un mese intero, dal 12 maggio al 12 giugno, oltre 5mila piccoli spettatori hanno potuto visionare una vera e propria playlist di video realizzati appositamente per l’occasione nonostante il lockdown completo per illustrare e spiegare ai più piccoli le dinamiche che sottendono alla costruzione di una messa in scena di uno spettacolo curiosando nel dietro le quinte di spettacoli come Biancaneve del Crest, al Brutto Anatroccolo di Factory, fino a Cappuccetto Rosso de La Luna nel letto o Ahia! di Teatri di Bari. Protagonisti di questo speciale laboratorio didattico a distanza sono stati infatti gli spettacoli delle 12 produzioni teatrali andate in scena lo scorso anno a Napoli durante il Puglia Showcase Kids ospitato all’interno del Napoli Teatro Festival in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival, come progetto della Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione Territoriale, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, sostenuto dal FSC 2014-2020.

Tutti i video sono stati resi disponibili sul canale Youtube del Tpp senza vincoli di orario e senza la necessità di password o registrazioni, per semplificare al massimo la fruizione e la discussione nell’ambito dei gruppi classe e per consentire l’accesso anche alle famiglie e agli amici dei bambini e ragazzi, con l’obiettivo di favorire un confronto intergenerazionale.

Un lavoro molto apprezzato dai ragazzi e dai loro genitori e anche dall’Ufficio Scolastico Regionale che con la sua direttrice, Anna Cammalleri, lo ha sostenuto sin da subito insieme a docenti e dirigenti scolastici che hanno caldeggiato la fruizione dei video da parte dei ragazzi durante le settimane di chiusura della scuola.

«Un’idea nata in pieno lockdown per essere vicini e sostenere il mondo della scuola e fornire ai ragazzi l’opportunità di seguire il teatro in tutte le sue forme e le sue eccellenze. La Direzione Regionale Scolastica ha condiviso con noi questo progetto, un nostro affiancamento alla didattica a distanza in un momento storico non semplice per la Scuola e le famiglie. In tal senso alla dott.ssa Cammalleri vanno tutti i nostri ringraziamenti per la fiducia e l’appassionato ascolto» commenta il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’urso.

Nei video le compagnie: Inti (Luigi D’Elia), QuaLiBò – Visioni di (p)Arte, Tra il Dire e il Fare / La luna nel letto, Bottega degli apocrifi, Compagnia del Sole/Piccolo Teatro di Milano/Teatro Gioco Vita, Crest, Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana/Tir Danza, Granteatrino, Kuziba, Sosta Palmizi, Teatri di Bari, Koreja. Alcune produzioni hanno ripreso il tema degli spettacoli di Napoli, altre hanno adattato il lavoro al tempo che stiamo vivendo (Covid19). E si sono presentate ai ragazzi, con interviste, rielaborazioni, racconti, letture e riadattamenti in tempi e luoghi fruibili attraverso gli strumenti della rete.

