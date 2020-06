Internalizzazioni, la Regione Puglia invita le Asl pugliesi ad avviare le procedure

“Procede a ritmo serrato il percorso avviato dalla Regione al fine di giungere, in tempi brevi, all’internalizzazione, in tutta la Puglia, dei lavoratori di Cup, dei servizi informatici, del 118 e degli altri servizi indispensabili del nostro sistema sanitario” scrive l’assessore Borraccino.

“Dopo l’incontro svoltosi mercoledì scorso, 10 giugno, tra la Regione Puglia e le organizzazioni sindacali nel quale si è condivisa l’esigenza di accelerare con la massima determinazione nella direzione tracciata, nei giorni scorsi il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute”, Vito Montanaro, ha scritto ai Direttori Generali di tutte le Asl pugliesi per sollecitare l’avvio delle procedure propedeutiche all’internalizzazione, quali, ad esempio, la redazione del Business Plan per i servizi interessati, la proposta di contratto di servizio con le Sanitaservice, la proposta di adeguamento dello Statuto delle stesse, le procedure di ricognizione del personale potenzialmente interessato alla stabilizzazione.

Tutto questo potrà avvenire nelle more della modifica, da parte del Governo regionale, delle Linee Guida per l’internalizzazione approvate nel novembre scorso in Giunta, in modo da recepire i contributi forniti dalle Organizzazioni Sindacali e i suggerimenti espressi in queste settimane direttamente dagli Amministratori Unici delle Sanitaservice e dai Direttori Generali delle ASL.

Nei prossimi giorni ci sarà un ultimo passaggio in Giunta regionale per adeguare le Linee Guida alle esigenze emerse in queste settimane, riguardanti per esempio l’ampliamento dei servizi affidabili “in house”, ricomprendendovi anche il trasporto da e verso le strutture sanitarie oncologiche pubbliche e private accreditate, nonché le attività di manutenzione del verde, ma nel frattempo le ASL possono (e devono) avviare i procedimenti di loro competenza per ridurre i tempi e procedere con le internalizzazioni nel più breve tempo possibile.

Siamo alla vigilia, quindi, di un passaggio di fondamentale importanza che, come ho detto molte volte, vale l’impegno in una intera legislatura regionale. L’internalizzazione dei precari della sanità pugliese è un obiettivo strategico che come Governo regionale, in piena sintonia con il Presidente Michele Emiliano, stiamo perseguendo con la massima determinazione per assicurare dignità, stabilità e serenità a centinaia di lavoratori, sottraendoli al gioco della precarietà e dell’incertezza sul futuro. Per quel che mi riguarda più direttamente, mi sto battendo da anni per il raggiungimento di questo obiettivo che, ora, è davvero a portata di mano.

Ora tutti i direttori generali delle Asl pugliesi, si adoperino con solerzia per giungere, possibilmente già nel Mese di luglio ad odottare le internalizzazioni dei servizi.”

Correlati

Commenta l'articolo: