Iniziativa di solidarietà del Comando Militare Esercito “Puglia”

Il Comando Militare Esercito “Puglia”, in stretta collaborazione con l’Associazione AVIS di Modugno, ha organizzato una raccolta sangue prevalentemente rivolta ai militari di Forza Armata in servizio nel capoluogo pugliese.

L’attività è stata svolta in questo particolare momento anche per sopperire al rallentamento che le donazioni di sangue ed emoderivati hanno avuto a causa dell’emergenza COVID-19.

L’Esercito particolarmente sensibile a tutte le attività che coinvolgono il sociale ha donato, nella sola giornata odierna, circa 40 unità di sangue, ciò anche grazie all’ausilio di un’autoemoteca e del personale medico e paramedico posizionatosi a Bari, in Piazza Luigi di Savoia, dinanzi alla Caserma Picca, sede del Comando Militare Esercito.

Il Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante del CME Puglia, ha espresso la sua viva soddisfazione per la larga e volontaria adesione dei militari, che si sono dimostrati attenti e solidali alle esigenze della comunità. Particolare ringraziamento nell’occasione è stato rivolto non solo agli uomini in divisa ma anche al personale dell’AVIS che attraverso la sua opera contribuisce a salvare vite umane.

