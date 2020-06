Discarica Vergine, il consigliere Lecce: “Lizzano vuole sapere”

Di seguito una nota del consigliere comunale di Lizzano (TA), Gianluca Lecce (Articolo Uno).

“Ringrazio il Sindaco per la solerzia con la quale è intervenuta anche questa volta sulla vicenda della discarica Vergine di Lizzano. Peccato che ciò giunge ancora una volta dopo le sollecitazioni di noi consiglieri di minoranza! Lizzano vuole sapere, non è più tempo di indugi. Come ho personalmente anticipato su FB, sono in corso, da diverse settimane, presso la discarica Vergine, lavori di bonifica, estrazione di percolato.

Ebbene serve chiarezza.

Cosa sta avvenendo in località Palombara?

La comunità di Lizzano, tutta, vuole conoscere il destino del sito oggetto di tante preoccupazioni che affliggono il territorio da anni.

I proclami dai palchi, durante i comizi, in campagna elettorale, in qualità anche di ex presidente di una associazione ambientalista sullo stop ai veleni, in che cosa si sono tradotti e si traducono?

La nota del sindaco alla Corte Europea, al Ministro Costa, alla dott.ssa Corbelli, all’ARPA , all’Ispra, ai sindaci di Taranto e paesi limitrofi, lascia il tempo che trova…

Vogliamo conoscere che ne sarà di Lizzano e soprattutto urge intervento schietto e netto di diniego alla riapertura della discarica.”

