Taranto, il sindaco Melucci: “In bocca al lupo ai maturandi”

“Cari ragazzi, lo ricorderete per sempre l’esame di maturità. Ricorderete l’emozione, l’ansia, il timore di non farcela, l’empatia con i vostri compagni di classe; un giorno speciale e unico che sarà per sempre uno dei ricordi più intensi che avrete.

Lo ricorderete soprattutto voi, maturandi del 2020, chiamati a fare i conti anche con la pandemia: ricorderete di aver affrontato questo passaggio in un mondo sconvolto da regole prima inimmaginabili.

Ma questo vi darà forza, siatene certi, perché supererete questa prova nonostante le aumentate difficoltà.

Nessuno ha mai chiuso occhio la notte prima dell’esame di maturità, ma sappiate che giornate come questa sono quelle che mettono le fondamenta per il vostro futuro. Per le donne e gli uomini che sarete”.

Nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Correlati

Commenta l'articolo: