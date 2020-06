Nata a Taranto la prima App italiana per le prenotazioni in Tribunale

Una delegazione dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, composta dal Presidente Fedele Moretti e dal Consigliere nazionale forense Vincenzo Di Maggio, ha fatto visita al Presidente del Tribunale di Taranto, dottoressa Anna De Simone.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità, è stato fatto il punto sulla situazione dell’attività giudiziaria alla luce delle recenti disposizioni per il ritorno, seppur graduale e nel pieno rispetto di tutte le predisposizioni per evitare il contagio Covid-19, verso condizioni di lavoro dignitose e vicine alla normalità, sia per gli Avvocati, sia per il personale dell’Amministrazione giudiziaria.

Nell’occasione i due Avvocati hanno inteso ringraziare la Presidente Anna De Simone e la Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Taranto per la fattiva collaborazione ricevuta nella fase di elaborazione e sperimentazione del nuovo software gestionale per l’accesso agli Uffici Giudiziari tarantini.

Da lunedì 15 giugno, infatti, le prenotazioni degli appuntamenti presso le Cancellerie del Tribunale di Taranto e l’Unep (Ufficio Notificazioni Esecuzioni Protesti) sono gestite sperimentalmente online tramite una innovativa applicazione (http://prenotazioni-tribunale-taranto.eu/) progettata dalla azienda tarantina “Restart Informatica” per conto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

È previsto, inoltre, che a breve il software gestionale gestisca le prenotazioni anche per la Cancelleria della Sezione Lavoro che sta completando le attività propedeutiche all’attivazione del servizio.

Nata da un’idea e da una intuizione del Consigliere nazionale forense Vincenzo Di Maggio e del Presidente COA Taranto Fedele Moretti, l’applicazione “made in Taranto” è la prima di questo tipo per la prenotazione degli appuntamenti presso le Cancellerie e l’Unep di un Tribunale italiano.

L’applicazione, accessibile da pc o smartphone, mette a disposizione degli Avvocati le date rese disponibili dall’Ufficio Giudiziario competente: scelta la data più conveniente – il sistema viene gestito da un algoritmo imparziale – l’Avvocato riceve automaticamente la prenotazione, con data e orario, e l’autorizzazione per l’accesso al Tribunale.

L’auspicio comune dei partecipanti all’incontro è che questa prima fase possa confermare la piena operatività dell’applicazione: l’avvio delle attività di prenotazione, infatti, sta avvenendo in via sperimentale. Ad oggi le prime date utili sono quelle comunicate dagli Uffici che, per ovvi motivi, hanno mantenuto confermate tutte le prenotazioni sin qui effettuate a mezzo pec o per via telefonica.

Gli Avvocati jonici hanno dimostrato di apprezzare questa nuova modalità operativa: nella sola prima giornata – lunedì 15 giugno – al software gestionale sono pervenute oltre 300 prenotazioni!

La speranza finale condivisa nell’incontro è che questa applicazione, nata per gestire l’accesso agli Uffici Giudiziari evitando assembramenti nel periodo di emergenza Covid-19, possa altresì rivelarsi utilissima anche in futuro, ottimizzando l’attività del personale dell’Amministrazione ed evitando inutili tempi di stazionamento degli Avvocati e dei loro assistiti nel Tribunale.

La notizia dell’innovativa applicazione realizzata dall’Ordine degli Avvocati di Taranto sta destando notevole interesse in tutto il Paese, e sono numerosi gli Ordini degli Avvocati e i Tribunali che hanno già chiesto informazioni per poter “importare” nelle loro sedi questo strumento in grado di facilitare le attività degli Uffici Giudiziari e delle Avvocature.

