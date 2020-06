Massafra celebra l’impegno delle famiglie durante l’emergenza Covid-19

Massafra (Ta). Il Centro Ascolto Famiglie e Assistenza Domiciliare Educativa di Massafra, con il sostegno del Comune di Massafra, ha organizzato la IV edizione de “La Festa della Famiglia”, in programma venerdì 19 giugno a partire dalle 19.00.

Quest’anno la Festa è dedicata a tutte le famiglie della comunità massafrese che, durante l’emergenza da Covid-19, hanno saputo gestire i tanti momenti di difficoltà dovuti alla pandemia. L’evento è un omaggio a tutte le mamme e i papà, che anche in presenza di figli disabili o anziani a loro affidati, si sono impegnati per superare settimane pesanti. E non è quindi un caso che il tema scelto quest’anno sia FamiglieSuperCariFragili, a voler sottolineare appunto come la famiglia sia un risorsa positiva e solida.

La Festa della Famiglia quest’anno è un vero e proprio esperimento “post Covid-19”, poiché le attività ludico-ricreative si svolgeranno per la maggior parte in modalità on-line ma, nel rispetto delle disposizioni anti contagio e garantendo il doveroso distanziamento sociale, sono previsti anche dei giochi in presenza. Le attività saranno coordinate durante una diretta streaming, la cui sede logistica sarà il Palazzetto dello Sport di Massafra.

Tutti i dettagli saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione della festa che si terrà mercoledì 17 giugno (domani) alle 10.00 presso la sede del Caf-Ade (Centro Ascolto Famiglie e Assistenza Domiciliare Educativa) in viale Magna Grecia 105, a Massafra.

Parteciperanno:

– Fabrizio Quarto, Sindaco di Massafra;

– Maria Rosaria Guglielmi, Assessore Politiche Sociali;

– Maria Antonietta Maraglino, coordinatrice del Centro Ascolto Famiglie.

