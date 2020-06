Eventi Estate 2020, pubblicato l’avviso pubblico

Pubblicata sul sito del Comune di Martina Franca, l’indagine conoscitiva per la selezione di eventi da svolgersi nel periodo luglio – agosto 2020. L’Amministrazione Comunale, dunque, intende realizzare una serie di iniziative nel periodo estivo volte a migliorare l’offerta turistica del territorio dando sia ai turisti che ai residenti momenti di svago nel pieno rispetto del DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Comune di Martina Franca non concederà contributo economico ma intende compartecipare alla realizzazione di eventi mediante la raccolta di proposte e mettendo a disposizione degli organizzatori, gratuitamente, l’Atrio dell’Ateneo Bruni con palco, service audio-luci e sedie, l’Arena di Villa Carmine con palco comunale e un tecnico convenzionato per la redazione del piano di sicurezza e di emergenza. Restano a carico degli organizzatori tutte le altre spese, fra cui le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel pieno rispetto del DPCM del 17 maggio 2020 recante e delle linee guida regionali approvate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 255 del 10/6/2020.

Possono rispondere all’avviso le Associazioni iscritte al Registro delle libere forme associative del Comune di Martina Franca, i soggetti pubblici e privati costituiti nelle forme delle Associazioni e Fondazioni, riconosciute e non riconosciute, e dei Comitati che operano sul territorio comunale nell’ambito delle attività turistico/culturali, marketing e sviluppo territoriale o che comunque svolgano la propria attività in favore del territorio comunale, ogni altro soggetto che svolga attività di produzione e/o distribuzione e/o progettazione e/o realizzazione di progetti turistico- culturali e di marketing e sviluppo territoriale, oltre che soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati.

Per partecipare gli interessati devono far pervenire la proposta progettuale, tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it con l’indicazione in oggetto “Settore II – Indagine conoscitiva per la selezione di iniziative nel periodo luglio/agosto 2020” entro e non oltre le ore 12.00 del 27/06/2020

Le proposte verranno selezionate da una Commissione Tecnica appositamente nominata.

“Una programmazione di eventi è certamente uno stimolo per i turisti a soggiornare nel nostro territorio e questo, soprattutto in questo momento storico, contribuirebbe alla ripartenza della città anche dal punto di vista commerciale ed economico. Ci aspettiamo manifestazioni volte a stimolare e promuovere e le risorse del territorio, coinvolgere i cittadini, attrarre nuove fasce di pubblico, creare sinergie tra settori e operatori differenti sia dal punto di vista dimensionale che culturale.

Tutto nel pieno rispetto delle linee guida anti Covid-19. Oltre a questi eventi tante altre sorprese animeranno l’estate della città di Martina Franca”, ha commentato l’Assessore al Turismo, Gianfranco Palmisano.

