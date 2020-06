Consiglio regionale, approvate all’unanimità due mozioni

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità due mozioni. La prima, rivolta a realizzare interventi a favore delle persone con disabilità in relazione all’emergenza da Covid-19, impegna il presidente e la giunta regionale a predisporre interventi per i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per il sostegno e la protezione delle persone con disabilità che contemplino, in particolare, la fornitura gratuita di dispositivi di protezione individuale e dei test sierologici alle RSA ed alle comunità residenziali e semiresidenziali per soggetti con disabilità.

La seconda mozione ha per tema la profilassi degli allevamenti di ovini e caprini pugliesi dalla paratubercolosi ovina e caprina. Il documento, analizzando i rischi per gli allevamenti e la necessità delle aziende di trasformazione di dotarsi dei necessari certificati, impegna il governo regionale ad avviare un’azione in sede di Conferenza Stato Regioni per verificare la possibilità di equiparare la paratubercolosi degli ovini e dei caprini a quella dei bovini.

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla legge regionale n. 4 del 2010”. Nel corso dell’esame del provvedimento, le forze di opposizione hanno abbandonato l’aula dopo il voto favorevole di un emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Domenico Santorsola, riguardante la legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma, che consente la proroga al 31 luglio delle attività di ripopolamento previste dal piano faunistico-venatorio regionale. Una disposizione già contestata dalle opposizioni prima del voto, in quanto ritenuta “non coerente e rispettosa” della materia trattata dalla legge in esame. Nonostante le vibrate proteste e il successivo abbandono da parte della minoranza, la maggioranza ha proceduto all’approvazione del provvedimento e sta proseguendo i lavori.

Per quanto riguarda l’attività funeraria, il testo aggiorna e riordina, su iniziativa del consigliere Sergio Blasi, un provvedimento legislativo risalente al 2008, con l’intento di favorire l’apertura di nuove attività frenate da una corposa giurisprudenza generata dai pronunciamenti dei giudici amministrativi, più volte sollecitati a dirimere questioni di carattere burocratico ed urbanistico.

Il legislatore è intervenuto nell’articolo che individua le strutture dedicate al commiato, utilizzabili anche per la custodia e l’esposizione delle salme, suddividendole tra “casa funeraria” e “sala del commiato”, entrambe utilizzabili anche a fini cerimoniali, quest’ultima solo con feretro chiuso.

Modificato anche l’articolo inerente le possibili deroghe urbanistiche a cui i comuni possono accedere, limitatamente ad ampliamenti di cimiteri esistenti o alla costruzione di nuovi.

Successivamente il Consiglio ha approvato la proposta di legge del Movimento 5 stelle per “Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi”. Il provvedimento legislativo punta ad incentivare i veicoli “verdi”, incentivando la ricerca e fissando standard infrastrutturali comuni, come ad esempio gli impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a cui che nei comuni con popolazione superiore ai 30000 abitanti dovrà essere riservata – in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale – almeno il 3% della superficie delle aree a parcheggio pubblico. Le installazioni degli impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), dovranno essere preferibilmente dislocate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche ed interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale. La proposta di legge affida ai singoli comuni l’attivazione – anche in via sperimentale – del servizio di car sharing che dovrà avvenire a spese degli operatori affidatari del servizio con la possibilità di stabilire criteri preferenziali di valutazione delle proposte progettuali.

Via libera dell’Aula anche alle modifiche alle “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, che su iniziativa del consigliere Domenico Damascelli (FI), mirano all’introduzione nelle scuole pugliesi dell’insegnamento della “Educazione alla cittadinanza europea, studio specifico delle fonti comunitarie di finanziamento e iter necessario per accedervi”.

Prioritaria dunque la promozione della formazione del personale docente in servizio nelle scuole pugliesi circa la conoscenza dell’Ordinamento europeo e delle fonti comunitarie di finanziamento, tenuto anche conto che l’insegnamento della nuova disciplina dell’educazione civica, nella volontà del Legislatore nazionale, risulta essere insegnamento “trasversale”, ovvero comune a tutte le discipline curricolari. Decisiva sarà la gradualità della didattica in correlazione ai segmenti scolastici in cui implementare i contenuti e a tal fine dovrà essere programmata la specifica formazione degli stessi docenti.

Approvata anche la proposta di legge a prima firma di Pino Romano, per l’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie. Obiettivo del provvedimento è introdurre, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno, la figura dello psicologo di base ritenendo che tale iniziativa rappresenti un passo in avanti per garantire i diritti di assistenza e promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

Lo psicologo del servizio svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nell’ambito delle strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto socio-sanitario in collaborazione con la medicina convenzionata.

Viene istituito presso l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) il coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL, con lo scopo di avanzare nuovi modelli organizzativi innovativi e verificare la eventuale loro applicabilità. Tale organismo, costituito da un dirigente psicologo e integrato con la presenza di due rappresentanti designati dall’Ordine regionale professionale degli psicologi e di due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle problematiche prioritarie.

In fase di prima applicazione, si prevede la presenza di 9 psicologi in ogni distretto socio-sanitario, con una spesa di 750mila euro per il 2020.

La Regione Puglia d’intesa con l’Ordine professionale degli psicologi, con le associazioni scientifiche di psicologia, con i dipartimenti a cui afferiscono corsi di studio di laurea in psicologia presenti nelle università pugliesi, con il coordinamento regionale dei medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, istituisce presso l’AReSS, un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato ulteriori provvedimenti e debiti fuori bilancio per un ammontare di 1 milione 312 mila 366 euro.

Unanimità sul testo di legge contenente gli interventi regionali per favorire la “vita indipendente” delle persone con disabilità grave anche senza supporto familiare.

Il provvedimento approvato è frutto di un lavoro di concertazione svolto insieme alle associazioni, che ha dato origine all’unificazione di due proposte legislative in materia, presentate a distanza di sei mesi l’una dall’altra, con le stesse finalità, progetti, definizioni di ruoli e competenze specifiche degli enti (Regione, Comuni, Asl) interessati a promuovere, approvare e sostenere i progetti di vita indipendente richiesti dal soggetto interessato.

Nello specifico il testo legislativo mira a consentire alla persona con disabilità grave, di uscire dal circuito dell’assistenza facendo leva sull’autodeterminazione, potendo fare affidamento su un progetto di vita integrato basato sui bisogni di autonomia volti al raggiungimento di una migliore e soddisfacente qualità della vita.

A tal fine la Regione intende garantire alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed auto determinata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita alternativa all’assegno di cura, finalizzata a contrastare l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale.

Questi tipi di progetti sono rivolti alle persone con disabilità di età superiore ai sedici anni e non oltre 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino beneficiari di un progetto di vita indipendente.

È prevista la figura dell’assistente personale che svolge l’attività di assistenza personale quotidiana, sulla base di un rapporto lavorativo disciplinato da un apposito contratto di lavoro concluso con la persona don disabilità.

Le persone destinatarie dell’intervento diventano datori di lavoro nei confronti dell’assistente personale che assumono, che sarà scelto autonomamente e potrà essere anche un familiare.

La Regione avrà il compito di promuovere dei percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono o vogliono intraprendere l’attività di assistente personale.

La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, è effettuata da ciascun Ambito territoriale.

La Giunta regionale è tenuta ad adottare la Carta dei servizi per la vita indipendente che varrà come strumento di partecipazione con i cittadini e dovrà essere aggiornata periodicamente, per poter perseguire obiettivi di promozione di cittadinanza attiva, migliorare il sistema dei servizi e sviluppare processi di inclusione sociale.

L’entità del contributo è commisurata alle necessità assistenziali ed alle condizioni di non autosufficienza e socio-economiche della persona disabile.

Per gli interventi previsti dalla legge viene messa a disposizione del bilancio regionale per il triennio 2020-2022 la spesa annuale di 1 milione di euro.

Con le “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” si interviene sulle leggi regionali 9/2017 e sulla 53/2017, afferenti il sistema di recupero e della riabilitazione funzionale ospedaliera e territoriale della Regione Puglia.

Ricordando che la legge regionale 9/2017 ha subito un’impugnativa da parte del Governo perché in alcuni ambiti ha inteso normare materie concorrenti con lo Stato, si è reso necessario introdurre misure di semplificazione amministrativa che rispondono a molteplici esigenze di carattere applicativo, alcune finalizzate a colmare lacune normative, altre dirette a superare l’incertezza sotto il profilo applicativo di disposizioni vigenti e foriere di contenziosi, altre ancora strumentali ad adeguare la normativa regionale ad Intese-Stato Regioni vincolanti per la Regione Puglia.

Il Capo II del testo propone misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed introduce, in un’ottica di semplificazione, correttivi incidenti sulla disciplina regolamentare in materia di requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie o di alcune tipologie delle stesse.

In particolare si prevede di stabilire un margine uniforme di difformità dai minimi regolamentari in relazione alle superfici minime previste ai fini dell’accreditamento e/o dell’autorizzazione all’esercizio da applicare in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Con riferimento a tutti gli immobili esistenti da adibire a strutture sanitarie e socio-sanitarie in relazione alle tipologie di strutture per cui non è prevista alcuna deroga alle superfici minime totali e/o relative ai singoli locali e/o ambienti, viene introdotto un margine di difformità consentito rispetto ai minimi regolamentari nella misura del 10%.

Con le “Disposizioni varie in materia di fabbisogno, di parere di compatibilità e di accreditamento” si propongono correttivi in materia di fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, in materia di richieste di compatibilità relative ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie ed in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice.

La proposta di legge a firma di Ruggiero Mennea, apporta modifiche alla legge 11 del febbraio del 1999 (disciplina delle strutture ricettive delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e contiene la tabella esplicativa <G bis> che prescrive i requisiti obbligatori per la classificazione degli stabilimenti balneari.

La norma stabilisce che dal prossimo anno (perché la classificazione andrà in vigore dal 2021), la qualità delle strutture sarà misurata in “stelle marine”. Così come per le stelle attribuite ad alberghi e ristoranti, si parte da una fino ad arrivare a 5 stelle marine, top di serie.

I requisiti riguardano la qualità dell’acqua – che rientra nell’ambito della certificazione di un dato che non dipende dal gestore -, la presenza di personale in divisa con targhetta di riconoscimento, cabine spogliatoio super accessoriate, zone sicure per la balneazione con l’esposizione della temperatura dell’acqua, il tutto corredato da assistenti in possesso di brevetti attinenti la balneazione e padronanza delle lingue straniere. Rete wifi, teli da spiaggia su richiesta e spazi attrezzati riservati ai bambini con animazione. Ombrelloni disposti gli uni dagli altri a distanza confortevole, quelle minime rimangono comunque quelle stabilite dall’ordinanza balneare.

Molta attenzione alla raccolta differenziata, allo svuotamento dei cestini e ai posacenere. Servizi di pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno, docce calde con sapone shampoo asciugacapelli, attaccapanni. Piatti freddi e caldi, meglio se dotati di ristorante completo con servizio a tavolo.

I gestori dei lidi avranno un anno per adeguarsi alle nuove regole stabilite dalla classificazione balneare.

La proposta di legge dei consiglieri regionali Enzo Colonna e Sabino Zinni punta alla valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art.

Il provvedimento legislativo si pone l’obiettivo di sostenere la Street Art, intesa come forma espressiva di grande impatto visivo in grado di consentire alle amministrazioni pubbliche di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave artistica luoghi e beni delle città, con particolare riferimento alle aree degradate o periferiche.

Di recente, la Regione Puglia, nell’ambito del programma “La cultura si fa strada”, ha avviato l’attuazione di una innovativa misura incentrata sulla Street Art, attraverso una procedura negoziale rivolta alle amministrazioni pubbliche del territorio regionale per la selezione di interventi artistici da realizzare in luoghi pubblici, che ha riscosso notevole interesse e partecipazione.

La legge si propone di sostenere in modo ancor più strutturato, da un lato, la creatività giovanile e, dall’altro, le amministrazioni pubbliche nel difficile compito di riqualificare e rigenerare aree spesso degradate delle nostre periferie.

A questo scopo sono indirizzate le disposizioni della proposta di legge destinate agli enti pubblici che vorranno avviare percorsi di rigenerazione di immobili, luoghi e spazi urbani, grazie a interventi di “Street Art” che, per la loro capacità comunicativa e di impatto sul territorio, possono rappresentare un fattore di riqualificazione e valorizzazione di particolari aree delle città.

Sono individuate le azioni di sostegno della Regione, con la previsione di contributi da assegnare attraverso specifici avvisi da adottarsi annualmente, a favore di Enti pubblici che promuovano iniziative di realizzazione, valorizzazione e diffusione della Street Art, riservando particolare attenzione alle amministrazioni pubbliche che sapranno coinvolgere artisti o avviare percorsi partecipativi nella individuazione degli interventi da realizzare. All’interno dell’articolato, si stabilisce che i Comuni redigano un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio e destinati a interventi di Street Art.

Inoltre, è previsto che la Regione istituisca un premio “Best Street ArtWork” attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale e che proceda alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffondere la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella Carta dei Beni Culturali pugliesi.

