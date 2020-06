Al lavoro per la seconda Edizione della Fiera del Mare a Taranto

Di seguito un comunicato dell’Assessore regionale Mino Borraccino. “Si lavora per la seconda Edizione della Fiera del Mare 2020, organizzata dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e dalla Presidenza della Giunta regionale.

Come lo scorso anno, la Fiera si svolgerà presso il Molo Sant’Eligio della città jonica. Il periodo individuato va dal 3 al 6 settembre.

L’edizione dello scorso anno ha avuto successo e ha suscitato interesse di pubblico e di operatori economici. A questo proposito, colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff organizzativo di Puglia Promozione ed il collega consigliere regionale Gianni Liviano che, ricordiamo, con un suo emendamento nella legge di bilancio 2019, recepito dal Consiglio regionale, ha contribuito a riportare a Taranto dopo molti decenni questo evento. La manifestazione è curata dalla Sezione Internazionalizzazione dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, mentre a Puglia Promozione sono affidati l’organizzazione degli spazi e l’allestimento.

Anche quest’anno, le quattro giornate di eventi e i 18mila metri quadri di esposizione saranno dedicati, con convegni e workshop specifici, alla blue economy e alla sostenibilità ambientale. Non sfugge a noi tutti la particolare importanza di questa seconda edizione della Fiera, che si svolge a valle della disastrosa pandemia di Coronavirus che ha arrecato danni rilevanti al mondo economico, oltre che alla salute di tanti italiani.

Faremo ogni sforzo, pertanto, per rilanciare anche in questa occasione l’economia della nostra Regione, in particolare quella legata allo sviluppo sostenibile, di cui Taranto e la Puglia hanno bisogno.”

