Vertenza ArcelorMittal, Borraccino: “Individuare nuove forme gestione”

Riunione Task Force regionale sulla vertenza ex Ilva, l’intervento dell’assessore Mino Borraccino.

“Bisogna individuare molto presto delle nuove formule di gestione per quella che e` l`ex Ilva, che ora e` ArcelorMittal, e che speriamo molto presto si chiami in altro modo perche` quelle persone non sono affidabili”.

A dirlo, nella conference con i sindacati, l`assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, #MinoBorraccino.

“Tutto ci si puo` dire, tranne di esserci rifugiati come Regione in un angolino – aggiunge – ci siamo interessati sempre.

Quando si e` trattato di mettersi di traverso contro accordi capestro, ci siamo interessati”.

Per Borraccino, quella odierna con la call conference “non e` la giornata in cui dobbiamo recriminare, ma provare ad uscire insieme affinche` nella stanza dei bottoni, che e` quella di Roma, del Governo, e non di Bari, della Regione Puglia, si vada con un documento condiviso in cui si dica che la posizione della Puglia, dei sindacati, dei lavoratori, di tutti, e` univoca”.

“Lo ha detto il presidente che serve un forte cambio di passo e come Regione Puglia siamo pronti a prenderci le nostre responsabilita` e soprattutto a voler dare delle indicazioni particolari e positive. Bisogna concordare una posizione comune da consegnare al Governo.

Grande fiducia in quello che il Governo fara`, ma su questo tema non si puo` bypassare la Puglia, le istituzioni locali, i sindacati e i lavoratori”. (AGI)

Correlati

Commenta l'articolo: