IMU, niente sanzioni per chi paga entro il 16 settembre

La Giunta comunale di Martina Franca (TA), in data odierna, ha deliberato la possibilità per i contribuenti di pagare l’IMU entro il 16 settembre proponendo la non applicazioni delle sanzioni. Questa opportunità riguarderà tutti i soggetti passivi individuati dalla normativa vigente in materia di IMU.

“Una delibera – afferma l’Assessore al Bilancio, Nunzia Convertini – che si inserisce nel solco di altre azioni che l’amministrazione ha già messo in campo per andare incontro alle famiglie e alle imprese. A partire dalla proposta emersa in commissione, che sarà discussa dal Consiglio, di azzerare completamente la Tari per le attività oggetto di chiusura forzata; con un ulteriore sforzo la Giunta ha proposto la non applicazione delle sanzioni per i contribuenti che pagheranno l’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre. E’ un altro atto amministrativo che mira a dare respiro ai contribuenti in un periodo particolarmente difficile. Questo provvedimento – continua l’Assessore – prende spunto da una discussione che ha già coinvolto l’intero Consiglio comunale e la commissione Bilancio durante le ultime settimane e che tornerà nella massima Assise per essere discussa e ratificata.”

Piazza Mario Pagano, aggiudicato l’appalto provvisorio

Questa mattina, tramite seduta di gara, è stata individuata la miglior offerta per la realizzazione del Parcheggio di Piazza Mario Pagano. Ad aggiudicarsi provvisoriamente l’opera è stata la ditta MACOB srl con sede legale a Massafra.

Nelle scorse settimane si è svolta l’apertura buste ed esame della documentazione amministrativa, l’apertura buste ed esame dell’offerta tecnica comprendente le migliorie ed infine è stata analizzata l’offerta economica e i relativi ribassi d’asta.

Nei prossimi giorni saranno effettuate le ulteriori verifiche di legge per poi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

“Nonostante il lockdown, il procedimento di Piazza Mario Pagano è andato avanti grazie agli strumenti telematici dal momento che tutte le sedute di gara si sono svolte in videoconferenza. E’ un’opera importante che, oltre alla realizzazione di parcheggi coperti e scoperti, prevede un’area pedonale e la sistemazione del verde, una vera e propria riqualificazione del quartiere San Francesco”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Palmisano.

“Finalmente si conclude una procedura che ha registrato molti passaggi particolarmente complessi. Il Centro Storico potrà contare su un nuovo parcheggio, il quartiere San Francesco e la Chiesa di una piazza riqualificata e l’intero quartiere a ridosso del Votano di un nuovo collegamento con la città”, ha concluso il Sindaco Franco Ancona.

