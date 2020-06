Cantieri, rimozioni e controlli, l’attività della Polizia Locale nel weekend

Continua l’attività sul territorio urbano della Polizia Locale che, nell’ultimo weekend, ha prodotto importanti risultati.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei cantieri stradali e della conformità alle norme del Codice della strada. In via Liguria e in via Umbria due distinti cantieri sono stati sanzionati perché non autorizzato, il primo, e perché sprovvisto del titolo autorizzativo da tenere sul posto, il secondo. In corso Due Mari, invece, un cantiere autorizzato presentava una segnaletica stradale verticale non conforme al Codice.

Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, sono state sanzionate 200 autovetture parcheggiate nelle zone interessate dal servizio di pulizia notturna meccanizzata, procedendo alla rimozione di 28.

L’attività condotta con posti di controllo in via D’Aquino, via Cavour e lungomare Vittorio Emanuele III, infine, ha consentito di sanzionare un soggetto per guida senza assicurazione, con relativo sequestro del mezzo, uno per guida senza patente, due per guida senza casco e uno per guida senza targa, con relativo fermo amministrativo dei mezzi, e altri due rispettivamente per guida senza cinture e senza documenti.