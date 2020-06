Call center per attività di outbound, la SLC scrive a Emiliano

Un intervento della Regione Puglia per ufficializzare la ripresa delle attività in sede per i call center che svolgono attività di outbound. È quanto chiede la SLC CGIL Puglia tramite una lettera ufficiale al presidente Emiliano.

“A seguito dell’ordinanza regionale del 16 marzo 2020 con cui si disponeva la chiusura delle attività svolte dalle sedi aziendali a causa dell’emergenza COVID 19, tutte hanno ottemperato non permettendo lo svolgimento delle attività, se non da remoto”, ricostruisce il segretario generale, Nicola Di Ceglie.

Sebbene l’ordinanza risulti attualmente scaduta, “abbiamo riscontrato necessità, dalle aziende, di ricevere comunicazione dall’ente regionale di poter ufficialmente riprendere le attività. Come SLC CGIL, nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza, riteniamo importante sbloccare questa situazione anche perché si tratta, per la gran parte, di lavoratori a progetto che sono attualmente scoperti da sostegni economici e da retribuzione per la loro condizione contrattuale”.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: