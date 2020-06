ASL Brindisi: dimissione degli ultimi 3 pazienti Covid al Perrino

Il reparto di Malattie infettive del Perrino è Covid free: non ci sono più pazienti ricoverati per Coronavirus. A dare la notizia il direttore del reparto, Domenico Potenza.

“In questi giorni abbiamo dimesso gli ultimi tre pazienti, tutti con doppio tampone negativo. Questa mattina un uomo con pluripatologie è stato trasferito dai familiari in una struttura per lungodegenti. In precedenza, il paziente sottoposto alla terapia con plasma iperimmune è stato ricoverato nell’ospedale di Ostuni per la riabilitazione respiratoria. Per la terza paziente è in corso il trasferimento in una struttura per anziani”.

“Negli ultimi tempi – spiega il dottor Potenza – avevamo già un’ala del reparto non Covid, ma da oggi ci dedicheremo soltanto a pazienti con patologie infettive come la tubercolosi, l’osteomielite e l’endocardite.

Durante l’emergenza – racconta – ci siamo confrontati con un virus sconosciuto e abbiamo dovuto imparare sul campo, con il contributo di esperienze dei colleghi che avevano già affrontato il Covid. Siamo arrivati a riempire quasi tutti i venti posti letto del reparto. La malattia adesso è cambiata perché, nonostante i trecento nuovi casi di contagio registrati in Italia ogni giorno, non ci sono pazienti critici”.

Un’ultima considerazione riguarda il plasma iperimmune: “un ottimo strumento che può servire nella fase viremica, prima che si arrivi al danno polmonare. In base alla nostra esperienza possiamo dire che il paziente sottoposto a infusione ha tratto benefici: sarebbero stati maggiori se avessimo avuto a disposizione il plasma dall’inizio. Nell’eventualità di una seconda ondata e con manifestazioni cliniche importanti – conclude – questa terapia potrebbe essere fondamentale”.

