Tassonomia UE: è Taranto la provincia italiana più soggetta alla transizione sostenibile

È quella di Taranto la provincia italiana più soggetta alla transizione sostenibile. È quanto emerge da un’inchiesta realizzata da Cerved e pubblicata domani sul trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in edicola come supplemento gratuito a Il Sole 24 Ore su Milano e Roma e visibile gratuitamente in edizione digitale su industriafelix.it. Lo studio è incentrato sulla tassonomia dell’Unione Europea, il sistema di classificazione comune per incoraggiare gli investimenti privati nella crescita sostenibile e contribuire ad un’economia climaticamente neutra.

La mappa della transizione ambientale rivela che, a livello percentuale, la provincia di Taranto in termini di impiego risulta maggiormente specializzata in Italia nelle attività della tassonomia, con un’incidenza pari al 31,2% del totale degli addetti nelle società di capitali, seguita da Aosta e Terni (31,2% e 30,3%), valori ampiamente superiori alla media italiana (17,5%). Restringendo l’analisi alle attività transitional, quelle che saranno maggiormente interessate da interventi di riqualificazione per ammodernare gli impianti produttivi, ai primi posti della classifica ci sono sempre Taranto (22,7%) e Terni (19,4%). Attività che se non dovessero essere realizzate potrebbero creare disagi non solo all’ambiente ma anche a società e addetti interessati.

Un’inchiesta che domani sarà presentata dal direttore di IFM in occasione della versione online di Industria Felix – La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono. I lavori saranno conclusi dal vicepresidente della Regione Molise Vincenzo Cotugno, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dall’europarlamentare e co-presidente del gruppo europeo Ecr-FdI Raffaele Fitto e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco. Interverranno inoltre: l’ad di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri, il vicepresidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino, i dirigenti delle sezioni Competitività e Internazionalizzazione Gianna Elisa Berlingerio e Giuseppe Pastore, il direttore dell’Investment Banking e il private banker di Banca Mediolanum Diego Selva e Piero Laterza, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, l’amministratore unico di Sustanaible Development Michele Chieffi, il partner di FundCredit Matteo Cassa, i delegati degli Atenei Claudio Garavelli (PoliBa), Giovanni Cipriani (UniFg), Gian Pietro Di Sansebastiano (UniSalento), Federico Pirro (UniBa) e Cesare Pozzi (Luiss), l’avvocato Lorenzo Iacobbi e il board member di Enel Finance International Ernesto Di Giacomo.

L’evento, organizzato da IFM e moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, con la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi e vedrò la partecipazione delle 52 aziende più performanti a livello gestionale e affidabili a livello finanziario di Puglia, Basilicata e Molise.

Nell’occasione la Regione Puglia comunicherà e approfondirà le misure a sostegno delle imprese e anche a favore di chi vuole investire in Puglia. Un focus sugli avvisi Microprestito (Lift), Titolo II Capo 3 Circolante (Lift Plus), Titolo II Capo 6 Circolante (Lift Plus) e Titolo IV – Aiuti all’internazionalizzazione gestiti da Puglia Sviluppo.

Correlati

Commenta l'articolo: