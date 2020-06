L’ASL Taranto rende noto che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 del 14 giugno 2020, n. 2 pazienti, così distribuiti:

· n. 2 presso il reparto Malattie Infettive.

I pazienti sono stati ricoverati per Covid in fase acuta e sono ora in fase di guarigione.

Correlati

Commenta l'articolo: