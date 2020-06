Mancarelli: importante passo in avanti per la “Bradanico-Salentina”

Approvato dai Comuni di Manduria, Sava e San Marzano il progetto definitivo di Anas con la conseguente adozione della variante urbanistica. Questo passaggio, atteso da mesi, finalmente sblocca l’iter di completamento del del terzo lotto III, Stralci 2° e 3° della SS n. 7 ter itinerario “Bradanico-Salentino” e, specificamente, del tratto compreso tra la strada a scorrimento veloce Taranto-Grottaglie e Manduria.

Passaggio successivo sarà, quindi, quello di avviare la gara di appalto per i lavori da parte di Anas. Finalmente, verranno realmente spesi fondi Cipe per quasi 25 milioni di euro.

Questa opera può davvero rappresentare un volano importante di crescita economica per dei territori naturalmente interconnessi che ancora oggi soffrono di una scarsa facilità di interscambio. Vigileremo, comunque, affinché non si perda altro tempo prezioso e si possa quanto prima portare a termine la cantierizzazione di un’opera rimasta per decenni incompiuta e segno di una sconfitta per tutta la classe politica locale.

Lo scrive in una nota il Segretario provinciale del Pd di Taranto Avv. Giampiero Mancarelli

Correlati

Commenta l'articolo: