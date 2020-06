“Kyma Mobilità – Amat”: rimosse pensiline in via Bruno

“Kyma Mobilità – Amat” ha rimosso due vecchie pensiline alle fermate degli autobus in via Bruno, sui due sensi di marcia davanti l’Ospedale “SS. Annunziata”, e nei prossimi giorni provvederà alla loro sostituzione con due nuove pensiline.

Le nuove pensiline saranno dotate di una seduta metallica, un’adeguata protezione dal sole e dalle intemperie, dell’indicazione della strada in cui sono ubicate e di tre cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.​

Sono due delle circa cento nuove pensiline la cui installazione, in corso in tutti i quartieri della città, rientra in un più ampio programma di riqualificazione dell’arredo urbano varato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci.

Il cronoprogramma di “Kyma Mobilità – Amat” – già avviato dallo scorso dicembre – prevede che le nuove pensiline vadano man mano a integrare quelle già presenti sul territorio, anche sostituendo quelle ormai usurate dal tempo, proprio come queste due in via Bruno davanti l’Ospedale SS. Annunziata.

