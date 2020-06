Vertenza ArcelorMittal, lunedì 15 giugno riunione Task force regionale per l’occupazione

Nota dell’assessore regionale Borraccino. “E’ stata convocata, per lunedì 15 giugno 20 20, alle ore 15, la riunione in modalità telematica, della task force regionale per l’occupazione sulla vertenza ex Ilva ArcelorMittal e sulle problematiche dell’appalto. Parteciperò in qualità di assessore allo sviluppo economico assieme al collega alla formazione e lavoro, Sebastiano Leo.

All’incontro, che sarà presieduto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sono state invitate le sigle sindacali provinciali e regionali di Cgil, Cisl e Uil regionali, con Fim, Fiom e Uilm regionali e di Taranto e con Usb e Ugl. E’ importante in questo momento dispiegare tutte le forze per superare questa gravissima situazione dell’acciaieria di Taranto.”

Correlati

Commenta l'articolo: