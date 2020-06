Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un uomo di 37 anni del luogo per violenza sessuale nei confronti della figlia 15enne. Nei giorni scorsi, la moglie del 37enne aveva presentato denuncia nei suoi confronti dopo aver appreso dalla figlia la terribile realtà sul genitore violento, che da tempo faceva anche uso di alcool e droga.

