Riapertura delle attività ludico-ricreative, gli adempimenti per i gestori

Con ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 255 del 10 giugno 2020, è stata prevista la riapertura delle attività ludico-ricreative (socialità e gioco) a decorrere dal 15 giugno.

I gestori dovranno inviare al Comune e all’ASL competente per territorio il ​progetto organizzativo delle attività corredato da autocertificazione (rilasciata ai sensi del DPR 445/200, come modificato dall’art. 264 del DL. 34/2020) attestante il rispetto dei requisiti previsti dall’allegato 1 della predetta ordinanza.

Non è prevista la preventiva approvazione del progetto da parte dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

I progetti dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: gabinettosindaco. comunetaranto@pec.rupar. puglia.it

Centri estivi, proroga dei termini di partecipazione per gli aspiranti gestori

Gli operatori interessati alla gestione dei campi estivi comunali predisposti dell’amministrazione Melucci avranno più tempo per presentare le loro istanze.

L’ordinanza 255/2020 del presidente della Regione Puglia, infatti, ha introdotto nuove linee guida che attenuano e modificano le misure restrittive che impattano sulle modalità organizzative dei campi estivi. Per questo motivo, il termine ultimo per la presentazione delle sole istanze di partecipazione per potenziali gestori (da inviare esclusivamente a mezzo PEC ad ambiente.comunetaranto@pec. rupar.puglia.it) è rinviato alle ore 12:00 di mercoledì 17 giugno 2020.

Tutte le informazioni sono disponibili al link http://www.comune.taranto.it/ index.php/elenco-news/2370- centri-estivi-comunali- proroga-termini-di- presentazione-delle-istanze- per-i-gestori.