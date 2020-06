PUGLIA POPOLARE: Caterina Zilio è la nuova coordinatrice a Laterza

A comunicarlo, in una nota stampa, è Massimiliano Stellato, presidente provinciale del movimento, civico e centrista, guidato dal Senatore Massimo Cassano.

Ho apprezzato – continua Stellato – la dedizione di Caterina nella delicata professione che quotidianamente svolge con cura nel tessuto sociosanitario ed ho, altresì, notato il suo costante impegno per la difesa e la valorizzazione del territorio laertino.

Per questi motivi – conclude Massimiliano Stellato – sentito il Sen. Cassano, ho deciso di riporre in lei la mia fiducia nominandola Coordinatrice cittadina dei dipartimenti di Puglia Popolare a Laterza.

