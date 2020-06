Padova, ancora alta tensione nel carcere Due Palazzi. Il SAPPE pronto a scendere in piazza

Ancora una giornata di “passione” per i poliziotti penitenziari del carcere di Padova, che si sono trovati a gestire l’ennesima situazione ad alto rischio per le violente intemperanze di un detenuto.

“Siamo alle solite”, denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria, per voce del Segretario Generale Donato Capece. “Verso le ore 18:00, un detenuto straniero in preda ai fumi dell’alcol (grappa artefatta in cella con frutta) in prima battuta ha impedito agli agenti di entrare nella propria cella per sequestrare eventuale altra grappa ( che in effetti è stata poi trovata) e in seconda battuta, molto probabilmente per via della grappa sottratta, ha scagliato contro gli agenti tutto quello che gli capitava fra le mani. Il detenuto è stato immobilizzato per evitare che potesse fare del male a se o a altri, anche perché era oltre che violento, barcollante e subito dopo affidato alle cure del medico di turno. Nel tentativo di bloccare il detenuto, sono rimasti contusi due agenti con 6 gg di prognosi salvo complicazioni. Episodio, questo, che segue a distanza di non meno di una settimana il precedente episodio, dove altri due agenti sono rimasti feriti con prognosi superiore ai 10 gg ciascuno. Gli episodi, frutto di una cattiva gestione di detenuti particolarmente riottosi al rispetto delle regole, in un ambiente dove la maggior parte dei detenuti ristretti alla Casa di Reclusione di Padova, sono assolutamente collaborativi e responsabili nel rispettare il loro programma di trattamento finalizzato al loro recupero sociale, non fa altro che danneggiare essi stessi considerato che tali episodi di valenza destabilizzano un abbiente di difficile convivenza all’interno di una struttura penitenziaria già sovraffollata. A loro va tutta la solidarietà del SAPPE ma siamo pronti a scendere in piazza a protestare contro la mancanza si adeguati provvedimenti ministeriali verso chi in carcere pone in essere comportamenti violenti e aggressivi contro la Polizia Penitenziaria. Basta!”.

Per Capece “gli Agenti di Polizia Penitenziaria devono andare al lavoro con la garanzia di non essere insultati, offesi o – peggio da una parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare in ogni modo la sicurezza e l’ordine interno. Non dimentichiamo che contiamo ogni giorno gravi eventi critici, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria. Riteniamo per tanto che la grave situazione in cui versano le carceri italiane imponga un’inversione di marcia da parte del vertice politico e amministrativo del Ministero della Giustizia e più in generale del governo”.

Correlati

Commenta l'articolo: