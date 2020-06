“Kyma servizi-Infrataras”,ok al bilancio dal socio unico:utile da 64.599 euro

Si chiude con un utile di 64.599 euro il bilancio 2019 di Kyma servizi – Infrataras, la società del Comune di Taranto cui è affidato lo svolgimento di servizi tecnici specialistici, la manutenzione di edifici scolastici e il facchinaggio, nonché la gestione di pubblici esercizi municipali.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio si è tenuta questa mattina alla presenza del Sindaco Rinaldo Melucci e dell’amministratore unico di Kyma servizi- Infrataras Umberto Salinas.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Sindaco per l’operato di Kyma servizi- Infrataras che nel 2019 è stata il braccio operativo del progetto Verde Amico , frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Commissario per le bonifiche, che ha visto impegnati i 145 lavoratori ex- Isola Verde nelle opere di bonifica leggera dell’area di complessa crisi ambientale di Taranto e che nel 2020 è chiamata alla sfida di ampliare i servizi offerti al socio unico.

Nella sua relazione l’amministratore unico, professor Umberto Salinas, dopo aver illustrato i punti salienti su cui si è sviluppata l’attività della partecipata nel 2019, ha preannunciato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi di natura strettamente personale.

“ Kyma sevizi – Infrataras è chiamata dal socio unico a nuove importanti sfide che prevedono il potenziamento del ruolo della stessa nell’ambito dei servizi municipali “-ha dichiarato Salinas.

“In questa fase così delicata- ha aggiunto- per me è diventato difficile conciliare gli impegni di natura personale con quelli cui la società dovrà misurarsi”. L’assemblea che dovrà nominare il nuovo organo amministrativo di Kyma servizi -Infrataras è già stata convocata per il prossimo 22 giugno. Nella stessa riunione sarà designato anche il nuovo collegio sindacale giunto a scadenza di mandato.

