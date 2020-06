Cattivi odori dalla fogna bianca, l’intervento dell’assessorato al Lavori Pubblici

Dopo le segnalazioni ricevute da diversi esercenti, l’assessorato ai Lavori Pubblici dell’amministrazione Melucci è intervenuto tempestivamente per ripulire le caditoie ostruite in Città Vecchia, lungo via Cariati e via Garibaldi, e nel quartiere Tamburi su via Lisippo e via Machiavelli.

Le segnalazioni riguardavano la fuoriuscita di cattivi odori che rendevano difficoltoso l’esercizio delle attività presenti sulle strade citate. L’intervento ha previsto la rimozione del materiale accumulato all’interno delle caditoie (circa 60), affinché fosse ristabilito il corretto deflusso delle acque meteoriche.

«Un piccolo intervento di manutenzione straordinaria – il commento dell’assessore Ubaldo Occhinegro – che si affianca alla costante programmazione di opere e interventi effettuata dall’amministrazione Melucci».

