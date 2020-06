Tra le Torri del Primitivo di Manduria, percorsi esclusivi e degustazioni Doc

Ritorna anche per questa estate Tra le torri del Primitivo di Manduria, l’evento con il quale il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria invita i wine lover alla scoperta del territorio della grande doc.

Cinque le tappe previste da luglio fino a settembre, alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche e, soprattutto, vitivinicole (date da definirsi). Una guida turistica racconterà le peculiarità culturali e archeologiche e, alla fine del percorso, l’evento sarà arricchito da una degustazione offerta dalle aziende del Consorzio di Tutela. Infine, ai partecipanti sarà consegnato un kit di prodotti tipici in sacchetti bio, a cura di Slow Food Puglia.

Il progetto sarà presentato dal Consorzio di Tutela agli operatori del settore e alle istituzioni, in due strutture ricettive del territorio per manifestare la necessità di ripartire tutti insieme e di “fare rete”.

“Un segnale di normalità, nel rispetto delle regole precauzionali, è quello che il Consorzio di Tutela vuole dare alla comunità. – commenta il presidente Mauro di Maggio – Bisogna ritornare a vivere esperienze di prossimità fatte di cibo e natura e le nostre aree rurali hanno una marcia in più: luoghi di grande fascino come vigneti e mare senza dimenticare il vino e il buon cibo. Come Consorzio saremo ancora più vicini alle cantine per un’accoglienza green ed ecosostenibile.”

Correlati

Commenta l'articolo: