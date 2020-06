Rinnovamento e riqualificazione dei quartieri, pronto un masterplan per Taranto2

Mercoledì a Palazzo di Città, a Taranto, sono stati presentati al sindaco Rinaldo Melucci i risultati di un primo studio, affidato alla direzione Urbanistica, riferito al riordino dei quartieri periferici della città, al fine di superarne le annose criticità, facendoli finalmente rientrare in un processo di rinnovamento e riqualificazione dell’intero tessuto urbano avviato da questa amministrazione.

All’ordine del giorno il nuovo masterplan del quartiere Taranto 2, per il quale si attende da anni di poter configurare un definitivo assetto.

«La proposta – riferisce l’assessore Augusto Ressa – è stata formulata ponendo una particolare attenzione, come richiesto dal sindaco, alla distribuzione e riqualificazione degli spazi pubblici e alla adeguata dotazione di aree verdi attrezzate e di infrastrutture per lo sport e il tempo libero, tenendo conto delle mutate e accresciute esigenze a riguardo, del diversificato sistema della mobilità urbana di prossima realizzazione, con particolare riferimento alla rete di BRT. Inoltre, il programma infrastrutturale che si va sempre meglio delineando, perché Taranto possa degnamente accogliere nel 2026 i Giochi del Mediterraneo, ha portato alla proposta di destinare una vasta area a margine del comprensorio, per la realizzazione di un campo da baseball».

Analogo percorso è già partito per gli altri quartieri.

