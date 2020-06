Abbonamenti Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA

Sarà un fine settimana ricco di novità al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Per i visitatori arrivano i nuovi abbonamenti: un’offerta che va incontro ad ogni tipo di esigenza, dalle famiglie alle aziende, dai giovani agli over 65. Si tratta di abbonamenti di validità annuale, acquistabili a prezzi promozionali fino al 31 dicembre 2020.

Per i visitatori di età compresa tra i 25 e i 65 anni è disponibile l’abbonamento singolo “My MArTA”, al prezzo di lancio di 15 euro.

L’adesione al servizio consente l’acquisto di un biglietto scontato del 50% (4 euro) per un accompagnatore ad ogni ingresso dell’abbonato, non cumulabile con altre riduzioni, e consente l’acquisto di un solo abbonamento per un altro soggetto alla tariffa promozionale di 12 euro.

Per le famiglie arriva il “Family MArTA”, la formula promozionale di 22 euro per le coppie di adulti di età maggiore di 25 anni e in più un massimo di 5 minori.

“Young MArTA” è la proposta per i giovani dai 18 e i 25 anni, al costo di 6 euro.

Gli over 65 possono aderire alla promozione “Forever Young +65 MArTA” acquistando l’abbonamento con soli 12 euro.

Nell’offerta non mancano le aziende ed associazioni con l’abbonamento “Business Corporate MArTA”, da regolare mediante convenzione stipulata con il Museo.

Gli abbonamenti possono essere acquistati sul sito www.novaapulia.it con il costo di prevendita di solo 1 euro oppure presso la biglietteria del MArTA.

Gli abbonamenti hanno validità annuale, sono personali e non cedibili: acquistando un abbonamento nominativo sarà possibile accedere al MArTA per un anno senza acquistare altro biglietto di accesso e alle mostre in corso per l’anno di validità e godere di particolari agevolazioni che verranno prontamente comunicate.

“Con i nuovi abbonamenti andiamo incontro alle esigenze di tutti, soprattutto guardiamo alle famiglie, che dopo i mesi di lockdown hanno tanta voglia di uscire e di venire al Museo. I possessori dell’abbonamento sono i nostri ambasciatori”, dichiara la Direttrice Eva Degl’Innocenti. “Presentiamo un’offerta vantaggiosa per i nostri visitatori, che nelle prossime settimane si arricchirà di ulteriori eventi e proposte”, conclude la Direttrice del MArTA.

Si ricordano infine gli orari di accesso al Museo e le modalità di fruizione.

Lunedì: giorno di chiusura, ingresso su prenotazione solo per i gruppi.

Martedì-venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Sabato e prima domenica del mese: dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Non sono previste gratuità per la prima domenica del mese. Domeniche (esclusa la prima del mese) e festività: dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. I visitatori potranno accedere a fasce orarie prestabilite, secondo la prenotazione effettuata, fino a un massimo di 15 persone per fascia oraria (10 se in gruppo) e godere del museo per circa 2 ore. Il personale addetto all’accoglienza regolerà i tempi di permanenza nelle sale per rispettare i limiti di capienza previsti a garantire la massima sicurezza. Si prevede un tempo di visita di circa un’ora per piano.

Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori nell’orario desiderato è fortemente consigliata la prenotazione sul sito www.novaapulia.it con il costo di prevendita di solo 1 euro oppure via e-mail all’indirizzo museo.taranto@novaapulia.it oppure telefonando al numero 099-4538639.

