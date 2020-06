Solidarietà del PD al Sindaco di Maruggio

“Il Partito Democratico condanna fermamente quanto avvenuto ai danni della famiglia Longo ed in particolare del Sindaco di Maruggio, Alfredo Longo. Si è trattato di un gesto vigliacco e ignobile. Non possiamo che rinnovare la vicinanza e la fiducia verso l’azione della Giunta Longo e della compagine amministrativa che ha posto in essere un’attività improntata alla trasparenza e al bene comune.”

Nota a firma del Segretario provinciale del PD Giampiero Mancarelli

