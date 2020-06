Rizzo e Palazzo (USB): “L’Asl di Taranto internalizzi immediatamente gli oltre 200 lavoratori”

Internalizzazione operatori Servizi Informatici e Cup. Nulla osta della Regione. Rizzo e Palazzo: “L’Asl di Taranto internalizzi immediatamente gli oltre 200 lavoratori”

Videoconferenza nel primo pomeriggio tra i sindacati e la Regione, nello specifico il dott. Vito Montanaro, Capo del Dipartimento Salute, sul processo di internalizzazione che interessa i lavoratori del Cup e dei Servizi Informatici dell’Asl di Taranto. Si tratta di oltre 200 unità lavorative con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con le ditte Sds e Sincon.Nel corso dell’incontro, nel quale sono stati affrontati diversi argomenti, l’Usb Taranto ha sollecitato e chiesto delucidazioni sull’attuale situazione e sui prossimi sviluppi. Nulla osta da parte della Regione per il prosieguo della internalizzazione. Toccherà ora all’Asl di Taranto procedere con il passaggio degli operatori interessati in Sanitaservice e con l’assunzione per tutti con il contratto Aiop.Rizzo e Palazzo: “La Regione oggi ha chiarito che tutto ciò che le spettava è stato fatto. Dunque ora ci aspettiamo che l’Asl di Taranto si adoperi tempestivamente, e comunque entro la fine del mese, per dare finalmente una stabilità ai lavoratori del Cup e dei Servizi Informatici. Ciò anche alla luce del fatto che, un anno fa, l’Azienda Sanitaria Locale già dichiarava di essere pronta per internalizzare”.