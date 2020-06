Polizia Locale, sequestro di mezzi senza assicurazione

Continuando nelle attività di controllo avviate da qualche settimana, gli operatori della Polizia Locale hanno proceduto nei giorni scorsi al sequestro di diversi mezzi risultati privi di assicurazione RCA.

Nove in totale i mezzi prelevati con il carroattrezzi, tre individuati grazie a posti di controllo effettuati tra Borgo e Città Vecchia, due nel quartiere Tamburi, due a Talsano e due in Città Vecchia.

Nel dettaglio, in via Settembrini a Talsano si trattava di un furgone già sottoposto a sequestro e di un’ambulanza abbandonata da un’associazione di soccorso fallita, mentre in Città Vecchia di due auto parcheggiate nel caratteristico vicolo Monteoliveto, nei pressi della casa natia di Giovanni Paisiello.

Durante i posti di controllo, inoltre, gli operatori della Polizia Locale hanno somministrato diverse sanzioni: quattro per guida senza patente con relativo fermo amministrativo, due per guida senza casco con fermo, due per guida senza documenti, una per guida senza cinture e una per inosservanza dell’alt.