OMCeO: solidarietà al dottor Alfredo Longo

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto esprime vicinanza e solidarietà al collega Alfredo Longo, attualmente impegnato alla guida del Comune di Maruggio, per il vile gesto intimidatorio subito. Nella certezza che presto Forze dell’Ordine e Magistratura faranno piena luce sull’accaduto, consegnando alla Giustizia chi verrà individuato come responsabile, giunga al dottor Longo l’invito a continuare a svolgere la propria attività al servizio della comunità con serenità e fermezza.

SOLIDARIETÀ DELLA CISL AL SINDACO DI MARUGGIO

La Cisl Taranto Brindisi esprime solidarietà e vicinanza ad Alfredo Longo, Sindaco di Maruggio, a seguito del vile ed ignobile gesto intimidatorio di cui egli è stato fatto segno nei giorni scorsi e manifesta il proprio apprezzamento alle Forze dell’Ordine che, immediatamente intervenute, saranno certamente in grado di individuarne gli autori. “Non ci potrà mai essere spazio né tolleranza in questo territorio per organizzazioni malavitose – dichiara Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Taranto Brindisi – giacché radicata è la generale consapevolezza, nelle nostre comunità, che solo un territorio in cui la legalità sia pienamente agita può far superare con successo i rischi di marginalità per poter affermare appieno uno sviluppo sociale ed economico diversificato e duraturo, a beneficio delle presenti generazioni e di quelle future.”

