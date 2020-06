Melucci: «Puntiamo al corso di Farmacia per completare la nostra filiera biomedica»

Il sindaco Rinaldo Melucci ha ricevuto questa mattina a Palazzo di Città di Taranto una qualificata delegazione, tra gli altri, composta dal presidente del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto Francesco Settembrini e dal direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” Francesco Leonetti.

La cordiale visita istituzionale è stata l’occasione per esprimere nuovo apprezzamento per il lavoro della categoria dei farmacisti a Taranto, per discutere delle innovazioni amministrative sul settore locale, che stanno rappresentando per altro una buona pratica anche per altri territori, e soprattutto per sondare con gli organismi accademici la possibilità di avviare una collaborazione all’interno del già esistente accordo di programma con l’Università degli Studi “Aldo Moro”, volta all’istituzione di corsi stabili nel capoluogo ionico, già a partire dall’anno 2021/22.

«Procediamo spediti per fare crescere la presenza universitaria di alto livello e le opportunità per i nostri giovani a Taranto – ha dichiarato a margine dell’incontro il primo cittadino ionico -. Siamo entusiasti dei frutti che il nostro accordo di programma continua a produrre in così breve tempo e siamo grati al magnifico rettore Stefano Bronzini e a tutti i suoi collaboratori per l’attenzione che stanno riservando alle nostre istanze.

Taranto è ormai una piazza attrattiva e tanti studenti pugliesi potranno presto evitare di trasferirsi altrove per la loro carriera. Un corso di Farmacia in città rappresenterebbe il giusto completamento di una filiera di eccellenza che parte dalla scuola di Medicina, passa per il nuovo ospedale San Cataldo e arriva ai progetti in seno al CIS Taranto, su tutti il Tecnopolo del Mediterraneo e il centro di ricerca degli enti governativi sulla medicina del lavoro».

Correlati

Commenta l'articolo: