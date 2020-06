Vinte le “sfide” dei Giochi d’Acqua sui social di Acquedotto Pugliese

Sono giunte al termine le challenge Giochi d’Acqua, l’iniziativa che s’inserisce nella campagna di sensibilizzazione al valore della risorsa idrica, promossa da Acquedotto Pugliese. Aperte da Uova decorate a tema d’acqua, in occasione delle festività pasquali, le challenge sono proseguite con Mordi la mela e Hai mai fotografato l’acqua, alternate dal quiz “Vero o falso”, dalla webcard informativa “Acquaioli”, dal sondaggio “Quanti litri occorrono” e dal post webcard “Fontanina pubblica”.

Lanciate dai profili social di Acquedotto Pugliese, le sfide hanno ottenuto un gran numero di consensi – soprattutto da parte di ragazzi delle scuole elementari e medie oltre che di adulti – che, tradotto nel linguaggio dei social, significa utenti raggiunti (651.520 views), volte in cui i post sono stati visualizzati (3.291.359), interazioni, tra commenti, like e condivisioni (43.407 di cui 33.975 su Facebook e 9.432 su Instagram) dei partecipanti ai giochi, mostratisi sin da subito interessati e coinvolti in modo spontaneo all’iniziativa. Per non dire, infine, dei 656 nuovi follower sul profilo facebook di AQP.

L’iniziativa di Acquedotto Pugliese s’inserisce nell’ampia offerta di attività, rivolte a promuovere consapevolezza sul ruolo e sull’utilizzo della risorsa idrica, attraverso il coinvolgimento di un’estesa platea di cittadini: i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli adulti. Un pubblico variegato, riunito nell’obiettivo di rendere sempre più espliciti e condivisi i valori etici e sociali legati al bene acqua, con strumenti e azioni ad hoc, sviluppati sulle piattaforme social. Pubblico che in alcuni casi, come la challenge fotografica e le foto storiche, ha creato così tanto coinvolgimento da spingere altri utenti a commentare spontaneamente e a condividere il post, diventando loro stesse abili influencer.

A sostegno dei post sono stati creati due album su facebook: uno dedicato alla challenge delle uova decorate e l’altro alle fotografie sul tema dell’acqua. Un terzo album è stato pubblicato col post di chiusura del progetto, con le immagini, inviate direttamente e in modo spontaneo da un’insegnate, delle frasi scritte dagli alunni di una scuola primaria di Bari.

Correlati

Commenta l'articolo: