Rigenerazione urbana del quartiere Tamburi

In questi mesi di lockdown sono state accelerate tutte le progettazioni per far partire i lavori di riqualificazione del quartiere Tamburi inseriti nel CIS. I progettisti incaricati e i tecnici della Direzione Lavori Pubblici hanno fatto il punto con il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro.

«Siamo molto soddisfatti dell’impostazione progettuale – il commento del sindaco Melucci – che mira a migliorare notevolmente la qualità degli spazi urbani, delle piazze, delle strade, delle aree a verde del quartiere. Alla fine puntiamo a rendere il quartiere Tamburi il posto più verde della città e un posto molto migliore di come ci è stato consegnato».

«Il progetto di rigenerazione urbana diffusa dei Tamburi quota circa 13 milioni di euro – le parole dell’assessore Ubaldo Occhinegro -, agirà su tutte le strade e piazze dividendo il quartiere in cinque macro aree. Sarà una vera e propria “rivoluzione dell’assetto urbanistico” e del modo di vivere il quartiere: nuove piazze, nuovi viali pedonali verdi, nuovi giardini attrezzati, completo rifacimento di tutte le principali strade e marciapiedi compresi i sottoservizi, completo rifacimento dell’illuminazione pubblica con tecnologia led. Il progetto definitivo sarà pronto a metà luglio. Poi sarà indetto l’appalto integrato e partiremo entro fine anno con i lavori che dureranno 24 mesi».

