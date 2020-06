Nuova terapia intensiva all’ospedale Moscati di Taranto

Consegnato alla ASL di Taranto il nuovo reparto all’interno dell’ospedale Moscati, con 20 posti letto distribuiti in 10 stanze di degenza dotate di ventilatori polmonari e complete delle apparecchiature mediche necessarie per l’assistenza in terapia intensiva dei pazienti Covid-19.

La struttura, situata in adiacenza al padiglione malattie infettive, dispone di accessi indipendenti ed è costituita da moduli prefabbricati assemblati in opera, in tempi estremamente rapidi, dalla Protezione Civile della Regione Puglia con il supporto tecnico dell’ASSET (Agenzia strategica regionale) e il contributo economico della Banca d’Italia, che ha donato 4 milioni di euro per la realizzazione di questi reparti sia al Moscati di Taranto che all’ospedale Perrino di Brindisi.

L’intervento è stato realizzato da maestranze locali a cura della società DMECO di Gioia del Colle, che opera su scala internazionale, completo di un’impiantistica molto avanzata: condizionamento e ventilazione a pressione modulabile, impianti elettrici protetti con gruppo di continuità, impianti di gas medicali, rilevazione fumi e antincendio, videosorveglianza ed ogni altro impianto necessario alla completa funzionalità.

La possibilità di garantire anche la “pressione negativa” è fondamentale poiché non permette agli agenti patogeni di uscire dalla struttura; inoltre l’impianto consente un ricambio d’aria completo in 5 minuti. L’intervento è stato pianificato dal Dipartimento Politiche per la salute della Regione, unitamente all’altro intervento già completato presso il Perrino di Brindisi, per potenziare i posti letto di Terapia intensiva nelle aree di Taranto e Brindisi.

La Protezione civile regionale è prontamente intervenuta, con la velocità dettata dalle disposizioni governative, creando una stretta sinergia con i tecnici dell’ASSET Puglia e dell’ASL di Taranto. I nuovi reparti di Terapia Intensiva sono fondamentali per la riorganizzazione dei presidi ospedalieri nella attuale fase di ripartenza delle attività sanitarie ordinarie che dovranno avere percorsi e strutture del tutto separate rispetto ai reparti Covid.

