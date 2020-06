La solidarietà di Turco al sindaco di Maruggio, Alfredo Longo

“Massima solidarietà al sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, vittima in queste ore di un vile atto intimidatorio nei confronti della sua famiglia. Al netto delle differenze politiche, non deve mai mancare la vicinanza tra gli amministratori della cosa pubblica, specie per far fronte comune contro ogni forma di violenza e di illegalità. Ci auguriamo che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza individuando i responsabili e riportando la giusta serenità all’intera comunità di Maruggio”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.

“Solidarietà al sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, per il vile atto intimidatorio subito”. Lo dichiara Francesca Franzoso, consigliere regionale.

“Incoraggio Alfredo a proseguire nel suo lavoro al servizio della comunità e auspico che le forze dell’ordine possano fare luce quanto prima sull’episodio, assicurando i responsabili alla giustizia. Qualsiasi gesto criminale che punti a colpire l’attività politica e amministrativa di un sindaco va represso con rapidità e fermezza”.

Borraccino, Solidarietà all’amico Sindaco di Maruggio, Alfredo Longo

“Una brutta sorpresa”: solo la sobrietà di un galantuomo come l’amico Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, poteva commentare così l’intimidazione delinquenziale di cui è stato oggetto oggi.

Esprimo piena solidarietà nei confronti del Sindaco Longo, un rappresentante delle Istituzioni, nostro conterraneo, minacciato nell’espletamento della sua funzione. Diciamo no alla logica degli attacchi alle Istituzioni democratiche territoriali, un vero e proprio presidio di legalità, di contrasto alla violenza e di vicinanza alle esigenze della popolazione.

Ci auguriamo che presto le Forze dell’ordine possano individuare la mano irresponsabile che ha osato mettere in atto questo gesto intimidatorio nei riguardi di un Sindaco, come Alfredo Longo, coerentemente e costantemente impegnato nella corretta Amministrazione e nella difesa della Legalità.

