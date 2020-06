Martina Franca: apertura iscrizioni nidi di infanzia

Dal 5 giugno e fino al 4 luglio è possibile inoltrare domanda di iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021.

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli interessati possono ritirare il modulo di iscrizione presso le sedi dei Nidi comunali, contattando telefonicamente gli stessi preventivamente.

Al termine dell’inoltro ed a conclusione dell’istruttoria delle domande di iscrizione, il Comitato di Coordinamento dei Nidi d’infanzia approverà la graduatoria per l’anno educativo 2020/2021.

Ai richiedenti sarà comunicato a mezzo lettera l’ammissione per la conferma dell’iscrizione o il posizionamento in graduatoria in lista di attesa.

Di seguito indirizzi e recapiti dei tre Nidi comunali:

– Nido d’Infanzia sito in P.zza Mario Pagano n. 16 (alle spalle della Chiesa di S. Francesco d’Assisi), gestito dalla coop. “AS.SO” – Tel. 080 4803364

– Nido d’Infanzia sito in Via Serranuda s.n. (Quartiere Paolotti), gestito dalla coop. “Primavera” – Tel. 080 4831472

– Nido d’Infanzia sito in Via Guglielmi n.c. (Strada Pergolo), gestito dalla coop. “Spes” – Tel. 080 5249119

