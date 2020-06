Asili nido, aperte le iscrizioni per le riconferme

La direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto rende noto che, dal 10 al 23 giugno 2020, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 alla frequenza negli asili nido comunali per i soli minori riconfermati (coloro che hanno frequentato l’asilo nido nell’anno scolastico 2019-2020). I modelli di domanda per la riconferma sono disponibili sul sito del Comune di Taranto www.comune.taranto.it.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line agli indirizzi mail dell’asilo nido frequentato. Si precisa che stante la situazione di emergenza pandemica ad oggi presente sull’intero territorio nazionale, le iscrizioni dei minori nuovi iscritti negli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021 sono rinviate a data da destinarsi, in attesa di conoscere le specifiche disposizioni legislative che verranno adottate dal Governo, nonché il numero effettivo dei bambini ammessi al servizio e le eventuali cautele di frequentazione.

Per il minore riconfermato il genitore dovrà formalizzare la propria accettazione con il pagamento della tassa di iscrizione di 20 euro a mezzo c/c postale n. 12374740, intestato a “Comune di Taranto – Servizio asili nido”.

L’attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di riconferma. Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza.

L’amministrazione si riserva di attivare il servizio in tutte le strutture, in funzione del numero di domande pervenute e alla effettiva disponibilità di utilizzo delle medesime.

