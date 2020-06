Lavori in via Roma, cambiano sosta e circolazione nei dintorni

Circolazione e sosta interdette nel tratto di via Roma compreso tra corso Due Mari e via Margherita, a Taranto.

Da lunedì 8 giugno, fino al prossimo 30 giugno, saranno effettuati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di consolidamento della sede stradale, quest’ultima interessata da un avvallamento.

Contestualmente, sarà invertito il senso di marcia di via Margherita, nel tratto compreso tra via Roma e via Pitagora, e di corso Due Mari nel tratto compreso tra corso Umberto e via Pitagora.

Non sarà possibile parcheggiare, inoltre, anche su corso Due Mari (dalle 7 alle 17, con rimozione coatta) nel tratto compreso tra via Pitagora e via Roma. A questo stesso tratto di strada potranno accedere solo i frontisti.

Tutte queste disposizioni, previste da una specifica ordinanza del comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, sono state assunte per garantire il corretto svolgimento dei lavori preservando l’incolumità pubblica e privata.

Correlati

Commenta l'articolo: