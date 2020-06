AM, Bonelli (Verdi): “Responsabili del disastro dispensano ricette e non chiedono scusa”

“Tutto è drammaticamente come prima, dopo quasi 8 anni dal 26 luglio del 2012 quando lo stabilimento siderurgico di Taranto venne sequestrato dalla Procura di Taranto perché “inquinava e produceva morte”, mentre da quella data sono stati approvati 12 decreti salva Ilva che hanno sospeso la legislazione ambientale sanitaria e i diritti costituzionale della popolazione tarantina ed introdotto scandalosamente l’immunità penale”, dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge: “Il disastro che la politica ha compiuto a Taranto è drammatico sia per aver chiuso gli occhi negli anni passati sull’emergenza sanitaria e ambientale e oggi per aver consegnato la gestione dell’ex-Ilva ad ArcelorMittal le cui strategie industriali di acquisizione di stabilimenti siderurgici per conquistare quote mercato di acciaio erano note come era noto che ArcelorMittal era sotto inchiesta anche con processi per inquinamento in paesi come il Canada, Sud Africa, Bosnia e Francia.”

“In meno di due anni Mittal- continua l’esponente dei Verdi- ha proposto per tre volte la modifica del piano industriale che per la prima volta fu sottoscritto il 6 settembre del 2018 ed in questi giorni chiede anche soldi dello Stato, ma chi ha deciso e ha avuto la responsabilità di questa scelta sbagliata sotto i tutti punti di vista perché non si assume la responsabilità di questo fallimento?

Perché in paesi come la Germania o Spagna approvare provvedimenti di bonifica e di conversione di siti industriali e di stabilimenti siderurgici obsoleti è motivo di rilancio dell’economia di quei territori mentre in Italia chi propone , come noi Verdi, di guardare al modello Bilbao e della Ruhr viene accusato di essere integralista?

“Nel nostro paese c’è un’assenza di politiche di modernizzazione e di innovazione nel mondo dell’industria mentre i responsabili di questo disastroso capolavoro del’ex Ilva continuano ancora magnificano e dispensano ricette invece dire abbiamo sbagliato”, conclude Bonelli.

