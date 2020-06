Schiavone: ripartito lo sport anche nelle palestre pubbliche

E’ ripresa, da qualche giorno, l’attività delle associazioni sportive della città nelle strutture pubbliche, in particolare le palestre delle scuole e lo stadio Pergolo.

Le società Polisportiva basket Martina, Triathlon Valle d’Itria Albatros, TennisTavolo Olimpia Martina, Asd Tyche, Martina Volley, Armonie d’Itria e Futura Martina hanno fatto richiesta di utilizzo degli impianti comunali per i mesi di giugno e luglio e, dopo un attività di confronto con l’Assessorato allo sport, sono state concesse le relative autorizzazioni.

Oltre a seguire i protocolli previsti da ciascuna delle Federazioni Sportive di riferimento, le società sportive si sono accordate con il Comune per garantire anche la pulizia e la disinfezione giornaliera degli ambienti utilizzati all’interno degli Istituti scolastici Marconi, Grassi, Chiarelli (plesso Battaglini), Giovanni XXIII e dello stadio al Pergolo.

“E’ una vera gioia per me poter dire che sono riprese, dopo una bella attività di confronto con le associazioni, le attività sportive nelle nostre palestre pubbliche.”- sottolinea l’Assessore allo Sport Tiziana Schiavone.

“Siamo riusciti a garantire anche nei mesi estivi la possibilità per tante ragazze e ragazzi martinesi di giocare a pallacanestro, pallavolo ,tennistavolo, calcio, fare ginnastica, triathlon ed anche la disciplina delle majorettes. Devo ringraziare per questo le società sportive per la loro passione e professionalità, il settore Sport e Patrimonio del Comune, in particolare l’ing. Giuseppe Mandina la dott.ssa Maurizia Liuzzi e le scuole interessate.

Siamo già al lavoro, per organizzare e coordinare la stagione sportiva 2020-2021 e, entro il mese di luglio, definiremo insieme tutti i dettagli. Viva lo sport e gli sportivi”.

