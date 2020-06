Melucci: “Coraggio, prendetevi cura solo delle persone, avviate epocale “green deal” da Taranto”

“Ho ascoltato le parole del Ministro Stefano Patuanelli, sono contento che il Governo rigetti senza se e senza ma le illogiche proposte di ArcelorMittal. Tuttavia, non condivido ancora l’affermazione che il ciclo integrale dell’acciaio sia compatibile con l’ambiente e la salute dei tarantini, si continua a girare intorno al problema.

Il Governo deve aiutarci a ricollocare migliaia di addetti ed investire pesantemente in tecnologie come quelle dei forni elettrici o simili. Altrimenti non se ne esce, con o senza ArcelorMittal. Coraggio, prendetevi cura solo delle persone, avviate questo epocale “green deal” da Taranto, o questo Governo affogherà nel mare dei suoi annunci.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

