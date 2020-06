“Taranto Dolphin Sanctuary”, l’amministrazione approva l’atto di indirizzo

Nella “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, che ricorre ogni 5 giugno, l’amministrazione Melucci fa proprio il motto “è il momento per la natura” approvando l’atto di indirizzo per la realizzazione, in partnership con la Jonian Dolphin Conservation, di un centro di recupero e rieducazione alla “libertà” dei delfini, muovendosi in direzione di un processo di rigenerazione della natura.

Il “Taranto Dolphin Sanctuary” rientra a pieno titolo nel programma “Ecosistema Taranto”, coraggiosamente ideato dal sindaco Rinaldo Melucci e portato avanti con costanza e dedizione dall’amministrazione, quale “strategia di transizione economica, ecologica ed energetica del Comune di Taranto, un nuovo modello di governance sostenibile dello sviluppo della città”.

Non abbiamo un “planet B”, non abbiamo un pianeta di riserva. Dobbiamo tutelare il nostro pianeta ed abbiamo la missione di tutelare la biodiversità. La distruzione degli ecosistemi sta comportando una vera e propria estinzione di massa che riguarda circa un milione di specie viventi. Taranto ha finalmente una strategia per la tutela della biodiversità e il santuario dei delfini costituisce una delle misure in atto per la salvaguardia del nostro territorio terraqueo e delle specie che lo popolano.

Nei prossimi giorni approveremo poi il progetto “beeodiversitá”, teso alla tutela degli insetti impollinatori. Tutte misure che mirano a sovvertire il destino che avevano imposto a Taranto e che, con fatica e impegno, la nostra amministrazione sta cercando di perseguire, facendo del territorio e della biodiversità le vere linee guida.

